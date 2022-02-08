У Києві 8-10 лютого можуть обмежити дорожній рух. У чому причина

У період із 8 по 10 лютого у центральній частині та у Дарницькому районі Києва можуть обмежити рух у зв’язку із візитами голови парламенту Естонії Юрі Ратаса та робочим візитом Президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Управління державної охорони.

"8-10 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України Голови Рійгікогу Естонської Республіки пана Юрі Ратаса та робочим візитом Президента Франції Еммануеля Макрона можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва та на деяких вулицях Дарницького району столиці", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, тимчасові обмеження можливі на деяких вулицях міста Херсон і в Херсонській області, додали в УДО.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Емманюель Макрон уранці 8 лютого прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським.

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Що відомо

7 лютого Макрон зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорили "гарантії безпеки", які Росія вимагає від НАТО. У відповідях США та НАТО від 26 січня вимоги Росії були проігноровані, заявив Путін.

За даними Financial Times, під час перемовин у Москві Макрон домовився з Путіним, що Москва відведе війська з Білорусі після завершення там спільних військових навчань і після цього не вдаватиметься до подібних маневрів.

Напередодні візиту до Москви Еммануель Макрон заявив, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

Макрон стверджує, що Росія має право висловлювати свої занепокоєння щодо безпекової ситуації, а його діалог із Володимиром Путіним здатен відвернути подальшу ескалацію ситуації на російсько-українському кордоні.

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