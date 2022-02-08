Військового комісара Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соцпідтримки 7 лютого затримали після отримання неправомірної вигоди. Гроші він отримав від керівника одного із приватних підприємств. Про це Суспільному повідомив головний спеціаліст з питань інформаційної політики спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону Андрій Кісельов.

За його словами, 10 тисяч гривень комісар вимагав від керівника приватного підприємства з Полтавщини. Заплатити він мав за уникнення адміністративної відповідальності за результатами перевірки, яку проводив обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки.

Фото: ГУ НП у Полтавській області 10 000 гривень.

Як повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова, перевірка стосувалася рівня готовності підприємства у разі мобілізації.

"Під час проведення перевірок погрожував тим, що складе протокол із зазначенням, що підприємство не відповідає чи частково не відповідає рівню готовності у разі мобілізації", – каже Інна Усова.

Після отримання грошей полковника затримали, розповів Андрій Кісельов. Нині вирішують питання щодо повідомлення комісару про підозру за частиною третьою статті «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою». За це передбачено від п’яти до десяти років позбавлення волі.

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