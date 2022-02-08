Сьомого лютого на Житомирщині на пожежі загинули двоє людей. У селі Скочище Брусилівської громади Житомирського району рятувальники виявили тіло чоловіка. У селі Жубровичі Олевської територіальної громади Коростенського району на пожежі загинув 73-річний господар, прикутий до ліжка. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

7 лютого ввечері сталася пожежа в приватному дерев'яному житловому будинку в селі Скочище Брусилівської громади Житомирського району.

На момент прибуття бійців ДСНС вогонь охопив 50 квадратних метрів перекриття будинку. Брат власника оселі сповістив вогнеборців, що господар будинку може бути в одній із кімнат. Через декілька хвилин рятувальники виявили в одній із кімнат на підлозі тіло чоловіка без ознак життя.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

За попередньою інформацією, займання сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Сьомого лютого ввечері сталася пожежа і в дерев'яному житловому будинку в селі Жубровичі Олевської територіальної громади Коростенського району. Про це рятувальників сповістили селяни, які, лягаючи спати, побачили дим з вікон сусідського будинку. Вони попередили, що в оселі може перебувати дідусь, прикутий до ліжка.

Коли прибули вогнеборці, з помешкання продовжував йти густий дим. Під час проведення розвідки всередині будинку в одній із кімнат на підлозі рятувальники виявили тіло 73-річного господаря без ознак життя. Ймовірно, чоловік намагався вибратися з задимленого приміщення, але йому це не вдалося.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті та пошкодив облицювання стін і стелі. Подальшого розповсюдження полум'я рятувальники не допустили.

Попередньо встановили, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння.

Читайте також

На Житомирщині на пожежі загинув чоловік.

У селищі на Житомирщині горів житловий будинок.

На Житомирщині вогнеборці врятували чоловіка під час пожежі.

28 січня у Житомирі горів приватний житловий будинок, від якого загорівся прибудований сусідній.

Читайте головні новини Житомирщини у нашому Telegram, Instagram та Viber