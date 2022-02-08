Сьомого лютого на Житомирщині на пожежі загинули двоє людей. У селі Скочище Брусилівської громади Житомирського району рятувальники виявили тіло чоловіка. У селі Жубровичі Олевської територіальної громади Коростенського району на пожежі загинув 73-річний господар, прикутий до ліжка. Про це повідомляє на своєму сайті Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.
7 лютого ввечері сталася пожежа в приватному дерев'яному житловому будинку в селі Скочище Брусилівської громади Житомирського району.
На момент прибуття бійців ДСНС вогонь охопив 50 квадратних метрів перекриття будинку. Брат власника оселі сповістив вогнеборців, що господар будинку може бути в одній із кімнат. Через декілька хвилин рятувальники виявили в одній із кімнат на підлозі тіло чоловіка без ознак життя.
За попередньою інформацією, займання сталося через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Остаточна причина пожежі встановлюється фахівцями.
Сьомого лютого ввечері сталася пожежа і в дерев'яному житловому будинку в селі Жубровичі Олевської територіальної громади Коростенського району. Про це рятувальників сповістили селяни, які, лягаючи спати, побачили дим з вікон сусідського будинку. Вони попередили, що в оселі може перебувати дідусь, прикутий до ліжка.
Коли прибули вогнеборці, з помешкання продовжував йти густий дим. Під час проведення розвідки всередині будинку в одній із кімнат на підлозі рятувальники виявили тіло 73-річного господаря без ознак життя. Ймовірно, чоловік намагався вибратися з задимленого приміщення, але йому це не вдалося.
Вогонь знищив речі домашнього вжитку в кімнаті та пошкодив облицювання стін і стелі. Подальшого розповсюдження полум'я рятувальники не допустили.
Попередньо встановили, що причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем під час куріння.
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