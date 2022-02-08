Тернопільський спортсмен виступить на зимових Паралімпійських іграх в Пекіні

Майстер спорту України міжнародного класу з біатлону та лижних перегонів Тарас Радь виступить на ХІІІ зимових Паралімпійських іграх. Про це Суспільному розповів начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА Андрій Човган.

Спортсмен показав результати на чемпіонатах світу, кубках Європи, світу і був обраний, щоб представляти Україну у таких видах спорту як лижні перегони та біатлон. Тарас Радь увійшов до складу національної збірної команди України для участі у ХІІІ зимових Паралімпійських іграх 2022 року серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, які відбуватимуться з 4 березня до 13 березня 2022 року.

Три золоті медалі на Кубку світу в Швеції здобув паралімпієць з Тернопільщини Тарас Радь. Спортсмен переміг в індивідуальній гонці з біатлону. Це четверта нагорода спортсмена на цих змаганнях. Про це повідомив керівник обласного "Інваспорту" Віктор Федорчак.

Тарас Радь був кращим у лижних перегонах і естафеті сидячи. Також спортсмен з Тернопільщини здобув срібну нагороду у спринті з біатлону.

Нагадаємо, Тарас Радь – майстер спорту України міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи "Інваспорт", студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

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