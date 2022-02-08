"Ковідні" виплати вже отримав 2 831 медичний працівник Дніпропетровщини – співробітники стаціонарних ковідних баз та працівники екстреної медичної допомоги регіону. Про це йдеться на офіційному сайті облдержадміністрації.

Від початку пандемії в регіоні на коронавірус перехворіло 6 766 медичних працівників. Нині на лікуванні — 804 людини. Для фахівців, які подолали COVID-19, передбачена виплата з обласного бюджету грошових надбавок в розмірі 10 тисяч гривень.

Списки тих, хто отримає кошти, формують у медзакладах регіону. Далі передають дані до департаменту охорони здоров’я області, а тоді медикам зараховують кошти на банківські картки.

Загалом на виплати медикам в бюджеті області на 2022 рік закладено 34,6 млн гривень.

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