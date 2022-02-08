Протягом доби 7 лютого на території Миколаївської області зареєстрували 862 нові випадки коронавірусної хвороби. Це на 128 випадків менше ніж виявили напередодні. Від наслідків вірусу померли шість людей.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві ― 391, в Южноукраїнську ― 199, у Первомайську ― 42, у Вознесенську ― 14, в Очакові ― один. На території інших громад Миколаївщини підтвердили 215 нових випадків коронавірусної хвороби. Протягом доби захворіли 83 дитини до 18-ти років.

Від початку пандемії всього у Миколаївській області на коронавірус захворіла 129 402 людини.

Протягом минулої доби одужала 275 людей. Загалом на Миколаївщині від COVID-19 одужали 115 667 людей.

За минулу добу сьоме лютого медики зареєстрували шість летальних випадків, викликаних перебігом коронавірусної хвороби.

"Серед померлих: з Миколаєва три людини, з Вознесенська ― одна людини, на інших адміністративних територіях області також померли дві людини. За віковими категоріями померлі відносяться до наступних груп: 40-49 років ― одна людина, 60-69 років ― одна людина, 70-79 років – дві, 80-89 років ― дві людини", ― сказала Злата Ємєльянова.

Станом на 8 лютого на стаціонарному лікуванні перебувають 1 022 пацієнти, хворі на COVID-19 або з підозрою. За минулу добу госпіталізували 114 людей, з них 13 вакцинованих хоча б однією дозою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 39,95 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 3921 новий випадок коронавірусної хвороби та 8 смертей від наслідків захворювання на COVID-19. У Херсонській області — 963 нових випадків за добу та померли від наслідків COVID-19 чотири людини.

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