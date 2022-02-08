Щоб виплатити зарплати медикам, лікарня на Хмельниччині взяла кредит

Щоб виплатити зарплати працівникам Славутської міської лікарні взяли кредит у банку.
Про це повідомили на офіційному сайті Славутської міської ради з посиланням на слова директора Славутської міської лікарні Леоніда Радзивілюка.
За його словами, станом на 7 лютого лікарня не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій.
"Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою короткострокового кредиту і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - повідомив директор лікарні.
Що відомо
- Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я» від 12.01.2022 №2 розмір нарахованої заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я за повністю виконану місячну норму праці установлюється:
- лікарям на рівні не менше 20000 грн;
- для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (сестри медичні) не менше 13500 грн.