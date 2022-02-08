Щоб виплатити зарплати медикам, лікарня на Хмельниччині взяла кредит

Щоб виплатити зарплати працівникам Славутської міської лікарні взяли кредит у банку.

Про це повідомили на офіційному сайті Славутської міської ради з посиланням на слова директора Славутської міської лікарні Леоніда Радзивілюка.

За його словами, станом на 7 лютого лікарня не отримала договір на фінансування у 2022 році з НСЗУ по пакетах медичних гарантій.

"Оскільки 7 число — крайній термін виплати заробітної плати працівникам, тому для недопущення заборгованості прийнято рішення скористатись послугою короткострокового кредиту і виплатити заробітну плату працівникам лікарні", - повідомив директор лікарні.

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