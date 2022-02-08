1264 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

7 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1264 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 34 353 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 7 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 770 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2253 (+56);

Гадяцький – 1853 (+15);

Гадяч – 2820 (+7);

Глобинський – 3400 (+8);

Горішні Плавні – 8266 (+130);

Гребінківський – 1760 (+6);

Диканський – 2036 (+27);

Зіньківський – 3266 (+31);

Карлівський – 3358 (+22);

Кобеляцький – 2943 (+43);

Козельщинський – 1925 (+13);

Котелевський – 2338 (+2);

Кременчук – 20446 (+111);

Кременчуцький – 2918 (+67);

Лохвицький – 3908 (+11);

Лубенський – 1945 (+11);

Лубни – 6542 (+5);

Машівський – 1560 (+6);

Миргород – 5165 (+20);

Миргородський – 2181 (+6);

Новосанжарський – 2368 (+7);

Оржицький – 1470 (+4);

Пирятинський – 2779 (+42);

Полтава – 53456 (+491);

Полтавський – 8258 (+30);

Решетилівський – 2043 (+29);

Семенівський – 1579 (+3);

Хорольський – 2768 (+24);

Чорнухинський – 690 (+11);

Чутівський – 1782 (+8);

Шишацький – 2241 (+18).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 160 317 людей. Одужали за увесь час 142 111 людей, а летальних випадків — 4 010 (12 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 14 196 жителів регіону.

Що відомо: