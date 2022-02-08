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1264 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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1264 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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1264 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині ФОТО: google.com

7 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1264 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 34 353 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 7 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 770 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2253 (+56);
  • Гадяцький – 1853 (+15);
  • Гадяч – 2820 (+7);
  • Глобинський – 3400 (+8);
  • Горішні Плавні – 8266 (+130);
  • Гребінківський – 1760 (+6);
  • Диканський – 2036 (+27);
  • Зіньківський – 3266 (+31);
  • Карлівський – 3358 (+22);
  • Кобеляцький – 2943 (+43);
  • Козельщинський – 1925 (+13);
  • Котелевський – 2338 (+2);
  • Кременчук – 20446 (+111);
  • Кременчуцький – 2918 (+67);
  • Лохвицький – 3908 (+11);
  • Лубенський – 1945 (+11);
  • Лубни – 6542 (+5);
  • Машівський – 1560 (+6);
  • Миргород – 5165 (+20);
  • Миргородський – 2181 (+6);
  • Новосанжарський – 2368 (+7);
  • Оржицький – 1470 (+4);
  • Пирятинський – 2779 (+42);
  • Полтава – 53456 (+491);
  • Полтавський – 8258 (+30);
  • Решетилівський – 2043 (+29);
  • Семенівський – 1579 (+3);
  • Хорольський – 2768 (+24);
  • Чорнухинський – 690 (+11);
  • Чутівський – 1782 (+8);
  • Шишацький – 2241 (+18).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 160 317 людей. Одужали за увесь час 142 111 людей, а летальних випадків — 4 010 (12 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 14 196 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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