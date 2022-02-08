1264 випадки захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

7 лютого на Полтавщині лабораторно підтвердили 1264 випадки інфікування СOVID-19. В Україні 34 353 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 7 лютого лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 770 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2253 (+56);
- Гадяцький – 1853 (+15);
- Гадяч – 2820 (+7);
- Глобинський – 3400 (+8);
- Горішні Плавні – 8266 (+130);
- Гребінківський – 1760 (+6);
- Диканський – 2036 (+27);
- Зіньківський – 3266 (+31);
- Карлівський – 3358 (+22);
- Кобеляцький – 2943 (+43);
- Козельщинський – 1925 (+13);
- Котелевський – 2338 (+2);
- Кременчук – 20446 (+111);
- Кременчуцький – 2918 (+67);
- Лохвицький – 3908 (+11);
- Лубенський – 1945 (+11);
- Лубни – 6542 (+5);
- Машівський – 1560 (+6);
- Миргород – 5165 (+20);
- Миргородський – 2181 (+6);
- Новосанжарський – 2368 (+7);
- Оржицький – 1470 (+4);
- Пирятинський – 2779 (+42);
- Полтава – 53456 (+491);
- Полтавський – 8258 (+30);
- Решетилівський – 2043 (+29);
- Семенівський – 1579 (+3);
- Хорольський – 2768 (+24);
- Чорнухинський – 690 (+11);
- Чутівський – 1782 (+8);
- Шишацький – 2241 (+18).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 160 317 людей. Одужали за увесь час 142 111 людей, а летальних випадків — 4 010 (12 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 14 196 жителів регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19