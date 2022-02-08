На об'їзній дорозі Львова зіткнулися два авто: рух ділянкою ускладнений

На об'їзній дорозі Львова зіткнулися два авто. Через це рух ділянкою ускладнений. Про це повідомили у Telegram-каналі Патрульної поліції Львівської області.

Аварія трапилася вранці на 546 км траси Київ — Чоп.

"На об'їзній Львова, біля малої Швейцарії, часткове ускладнення в русі через ДТП без потерпілих. Водій, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Vito, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі транспортному засобу SAAB, котрий рухався головною дорогою", — повідомили у Патрульній поліції Львівщини.

Станом на 9:30 перекрита одна з двох смуг в напрямку Чопу. Патрульні оформляють дорожньо-транспортну пригоду.

"Мала Швейцарія" — так називають озеро у лісі, що розташоване за 5 км від Львова.

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