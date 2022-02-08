У Буковинському медичному університеті розпочався другий тур виборів на посаду ректора. Керівника вишу обирають викладачі, частина студентів та інших працівників закладу. У другому турі два кандидати — Оксана Андрієць та Віталій Максим’юк.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного з місця.

Голосування розпочалось о 9:00. Скриньки розмістили у залі корпусу університету на вулиці Богомольця. Там присутні кандидати на посаду ректора та спостерігачі. Станом на 9:40 проголосували 116 людей, право голосу мають майже 900.

фото: Суспільне Буковина Голосування за ректора.

Працівники та студенти вишу можуть підтримати одного з кандидатів, або проголосувати проти всіх. У першому турі голосів проти усіх кандидатів було найбільше — понад 300.

фото: Суспільне Буковина Виборча комісія університету.

Оксана Андрієць, доктор медичних наук

Оксана Андрієць — виконувачка обов'язків ректора університету. Андрієць стала в.о. наприкінці жовтня 2021 року за наказом міністра охорони здоров'я. Є професоркою кафедри акушерства та гінекології. З 2014 по 2019 роки очолювала обласний департамент охорони здоров'я.

З 1997 року працювала позаштатним обласним гінекологом дитячого та підліткового віку.

З 2014 до 2020 року працювала директором департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА. З січня 2020 року – професор кафедри акушерства і гінекології БДМУ.

Віталій Максим’юк, професор

Віталій Максим'юк — професор кафедри хірургії в медичному університеті. Раніше він був виконувачем обов'язків ректора БДМУ, з 10 березня по 25 жовтня 2021 року.

Хто балотувався

На посаду ректора претендували:

Анатолій Гоженко — директор державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту.

Віктор Польовий — завідувач кафедри загальної хірургії. З 2004 до 2010 року був деканом медичного факультету №1.

Раніше один із кандидатів, якого не допустили до участі в конкурсі, вимагав у МОЗ, щоб його документи переглянули повторно.

Коли новообраний ректор почне працювати

За словами керівника навчального відділу університету Володимира Ходоровського, якщо один з кандидатів набере понад 50% голосів, міністерство охорони здоров'я мало б впродовж місяця укласти з ним контракт. Ректора обирають на п'ять років.

Що відомо

У Буковинському медуніверситеті оголошували другий тур виборів ректора. Під час голосування жоден з кандидатів не набрав 50% голосів, потрібних для перемоги.

Найбільшу кількість голосів набрали кандидати Віталій Максимюк (209) та Оксана Андрієць (171). Водночас майже 300 виборців проголосували "проти всіх".

Вибори ректора мали відбутися 3 березня 2021 року. Через карантин їх переносили на невизначений термін.

З попереднім керівником вишу Тарасом Бойчуком завершився контракт. Він очолював заклад протягом двох каденцій, відтак втретє не міг подавати свою кандидатуру.

До жовтня 2021 року виконувачем обов'язків ректора був Віталій Максим'юк.

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