На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

7 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 807 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 511.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.
Першою дозою за добу вакцинували 629 людей:
- Pfizer-BioNTech – 537 людей,
- CoronaVac – 68,
- Moderna – 24,
- AstraZeneca – 0,
Другою дозою імунізували 880 людей:
- Pfizer-BioNTech – 721 людину,
- CoronaVac – 87,
- Moderna – 62,
- AstraZeneca – 10,
Бустерною дозою імунізували 298 людей:
- Pfizer-BioNTech – 253 людей,
- Moderna – 45.
Станом на 6 лютого в області першою дозою щепили 296 809 людей, що складає 32,98% населення області. Другою дозою імунізували 283 919 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 318.
Що відомо
- Загалом в області виявили 141 004 випадків інфікування коронавірусом, 118 274 людей одужали, а 3 181 померли.
- У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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