На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували понад 1 800 людей

7 лютого в Чернівецькій області проти коронавірусу вакцинували 1 807 людей. Найбільше щепили препаратом Pfizer-BioNTech – 1 511.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки України.

Першою дозою за добу вакцинували 629 людей:

Pfizer-BioNTech – 537 людей,

CoronaVac – 68,

Moderna – 24,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 880 людей:

Pfizer-BioNTech – 721 людину,

CoronaVac – 87,

Moderna – 62,

AstraZeneca – 10,

Бустерною дозою імунізували 298 людей:

Pfizer-BioNTech – 253 людей,

Moderna – 45.

Станом на 6 лютого в області першою дозою щепили 296 809 людей, що складає 32,98% населення області. Другою дозою імунізували 283 919 людей. Додатковою – 81, бустерною – 7 318.

Що відомо

Загалом в області виявили 141 004 випадків інфікування коронавірусом, 118 274 людей одужали, а 3 181 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Охочі вакцинуватися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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