В Івано-Франківській територіальній громаді онлайн-реєстрація дітей в 1 клас розпочнеться 1 березня о 6:00. Триватиме вона до 24:00 31 травня. Про це на оперативній нараді у міського голови повідомила заступниця начальника департаменту освіти та науки міської ради Наталія Микула.
"З 1 березня до 31 травня відбуватиметься перша хвиля зарахування дітей до 1 класу. Після 15 червня батьки, які не змогли зареєструвати своїх дітей з певних причин, зможуть зробити це до 31 серпня. Але з досвіду, минулого року до 10 березня батьки зареєстрували 90% дітей", — розповіла Наталія Микула.
З її слів, подати документи батьки можуть у декілька навчальних закладів.
"У заклад за територією обслуговування дитину зараховують 100%, в інший — за наявності місць", — каже Наталія Микула.
Заступниця начальника департаменту освіти та науки каже, у 2022 році у навчальних закладах Івано-Франківської громади запланували відкрити 138 перших класів для 3 841 учня.
Реєстрація дітей у 1 клас відбуватиметься на платформі Bloqly.
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