На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 415 осіб

У 1 415 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за добу. Від коронавірусу померли 14 жителів області. Одужання підтвердили у 397 осіб. Медики провели 2 168 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Про це повідомили на сторінці ДУ "Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України".

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (206 осіб): Борсуківська сільська ОТГ – 16, Великодедеркальська сільська ОТГ – 15, Вишнівецька селищна ОТГ – 17, Кременецька міська ОТГ – 68, Лановецька міська ОТГ – 41, Почаївська міська ОТГ – 7, Шумська міська ОТГ – 42

Тернопільський район (869 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 18, Бережанська міська ОТГ – 64, Білецька сільська ОТГ – 48, Великоберезовицька селищна ОТГ – 36, Великобірківська селищна ОТГ – 1, Великогаївська сільська ОТГ – 92, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 67, Зборівська міська ОТГ – 11, Золотниківська сільська ОТГ – 5, Іванівська сільська ОТГ – 16, Козівська селищна ОТГ – 19, Купчинецька сільська ОТГ – 6, Микулинецька селищна ОТГ – 20, Нараївська сільська ОТГ – 11, Підволочиська селищна ОТГ – 47, Підгаєцька міська ОТГ – 12, Підгороднянська сільська ОТГ – 1, Саранчуківська сільська ОТГ –6, Скалатська міська ОТГ – 3, Скориківська сільська ОТГ – 11, Теребовлянська міська ОТГ – 62, Тернопільська міська ОТГ – 312

Чортківський район (340 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 12, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 5, Борщівська міська ОТГ – 21, Бучацька міська ОТГ – 1, Васильковецька сільська ОТГ – 6, Гримайлівська селищна ОТГ – 6, Гусятинська селищна ОТГ – 16, Заводська селищна ОТГ – 7, Заліщицька міська ОТГ – 33, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 1, Колиндянська сільська ОТГ – 13, Копичинецька міська ОТГ – 18, Коропецька селищна ОТГ – 3, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1, Монастириська міська ОТГ – 21, Нагірянська сільська ОТГ – 9, Скала-Подільська селищна ОТГ – 14, Товстенська селищна ОТГ – 9, Трибухівська сільська ОТГ – 2, Хоростківська міська ОТГ – 11, Чортківська міська ОТГ – 131

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіли 136 319 осіб, з них 110 637 вже видужали та 2 289 людей померли.

Що відомо