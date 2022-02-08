Упродовж 7 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 540 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 391 жителя Івано-Франківського, 49 — Калуського, 38 — Косівського, 33 — Коломийського, 22 — Надвірнянського та сімох жителів Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 зареєстрували у 172 509 прикарпатців.

На Івано-Франківщині впродовж 7 лютого медики зафіксували 17 летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 332 людей.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 1 713 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 136 171 житель області.

За добу 7 лютого в Україні медики виявили 34 353 нові випадки COVID-19.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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