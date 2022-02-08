Науковці зі швейцарської Лабораторії нейротерапії та нейромодуляції (LNTM) розробили імплант, який дозволив паралізованому чоловіку з травмою спинного мозку знову стати на ноги. Це перший випадок, коли людина з такою травмою навчилася ходити.

Як повідомляє BBC, відповідне дослідження було оприлюднене у науковому журналі Nature Medicine.

Італієць Мікель Роккаті у 2016 році потрапив в аварію на мотоциклі, внаслідок чого отримав ушкодження спинного мозку — він перестав надсилати сигнали з мозку до кінцівок, і в результаті чоловік був повністю паралізований.

Швейцарські науковці розробили імплант, який мав на меті відновити провідність нервових імпульсів у спинному мозку, і вживили його в спинний мозок Роккаті. Через деякий час чоловік зміг самостійно ходити — за словами науковців, це перший такий випадок.

"Я була вкрай здивована. Мікель просто неймовірна людина. Він має можливість скористатися цією технологією і покращувати свій стан", — каже дослідниця Джослін Блох із LNTM і наголошує, що значну роль тут відіграла цілеспрямованість і сила волі чоловіка.

Сам Роккаті до травми вів активний спосіб життя: займався боксом, ходив у спортзал. "Після аварії я не міг займатися улюбленими речами, але я не занепав духом. Я ніколи не зупиняв своєї реабілітації. Я хотів вирішити цю проблему", — розповів він BBC.

Окрім Мікеля, імплант вживили у спинний мозок ще восьми людей. Усі вони поки не змогли стати на ноги в повсякденному житті, але здатні рухати кінцівками в межах реабілітаційної фізкультури. Крім того, один із пацієнтів — Девід Макзі, який був паралізований з 2010 року, зміг зачати дитину.

Професор Грегорі Куртін із Лабораторії нейротерапії та нейромодуляції наголошує: імплант не є ліками в разі травми спинного мозку. "Та це — важливий крок для покращення якості життя людей. Ми повертаємо людям силу, даємо їм можливість стати на ноги і зробити кілька кроків", — додає він.

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