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Розпалювала котел. На Франківщині 23-річну жінку з опіками госпіталізували в лікарню
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Розпалювала котел. На Франківщині 23-річну жінку з опіками госпіталізували в лікарню

Доповнено
Маріaна Басалига
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Розпалювала котел. На Франківщині 23-річну жінку з опіками госпіталізували в лікарню Фото ілюстративне: Pexels/Anna Shvets

7 лютого в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню госпіталізували 23-річну мешканку села Солуків Долинської громади. Жінка отримала опіки, розпалюючи котел.

Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.

"Під час розпалювання котла на твердому паливі на жінці загорівся одяг. В неї обпечені 20% тіла", — йдеться в повідомленні.

Жінку госпіталізували в опікове відділення обласної клінічної лікарні. Медичний директор медзакладу Андрій Яворський у коментарі Суспільному розповів, її стан — середньої важкості.

"Зараз медики беруть дівчину в операційну, будуть очищувати рани. Її стан — стабільний, середньої важкості", — сказав Андрій Яворський.

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