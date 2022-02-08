За добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 1 431 особу

1 431 щеплення від COVID-19 зробили на Тернопільщині за добу. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за добу щепили 544 людей, другою дозою – 641, бустерною дозою вакцинували 246 осіб. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 778 264 особи.

По Україні 63 919 людей вакцинували проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу дозу – 28 877 людей, додаткову дозу отримали 543 людини, бустерну дозу – 14 973 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 478 008 людей, з них отримали першу дозу – 15 478 006 людей, отримали дві дози – 14 809 443 людини, отримали додаткову дозу – 20 875 людей, бустерну дозу – 474 203 людини. Загалом провели 30 782 527 щеплень.

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