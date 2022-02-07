Тролейбуси – по 6, маршрутки великі та малі – по 8. З 7 лютого у Херсоні здорожчав проїзд у громадському транспорті. Чи всі херсонці знали про підвищення тарифів та як на це реагують, дізнавалось Суспільне.

На вікнах тролейбусів 7 лютого розмістили оголошення, які попереджають, що проїзд тепер коштує 6 гривень.

"Не дуже обґрунтовано, тролейбуси не міняють, багато старих залишилося. Казали, що придбали нові автобуси, але чомусь їх не видно", - каже херсонка Аліна.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Яна – пасажирка тролейбуса, каже, про підвищення знала.

"Так, дізналися з інтернету. Ціна нормальна. А маршрутки по 8? Ну що робити, будемо платити", - говорить жінка.

Кондукторка тролейбуса показує квитки, усі вони проштамповані новим тарифом. Перепрограмували й валідатори, говорить директор комунального підприємства "Херсонелектротранс" Ігор Житченко.

"Квитки, які херсонці придбали по 5 гривень, квитки місячні проїзні, які раніше були придбані херсонцями, вони на сьогодні є дійсними. Валідатори та QR-коди для безготівкового розрахунку приведені у відповідність до рішення виконавчого комітету, їх сканують і знімають з картки відповідно по 6 гривень", - каже Житченко.

Через збільшення ціни на проїзд у тролейбусах подорожчали й місячні проїзні квитки, каже Ігор Житченко. Наприклад, проїзний для громадян на місяць коштує 300 гривень, раніше 240.

Володимир Молчанов – член громадської ради при міському голові, який був на слуханнях по нових тарифах, підвищення вартості проїзду називає необґрунтованим.

"Досить сумнівна річ, яка пов’язана з тролейбусними тарифами – здорожчання з 5 до 6 гривень, яке є нічим не обґрунтованим, тому що частина платних пасажирів в електротранспорті дуже незначна. Тобто абсолютно безглуздо те, що зараз на пенсіонерів і на пільгові категорії збирають по 6 гривень", - каже Молчанов.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне Херсон

Здорожчали й маршрутки, тепер проїзд у будь-якому автобусі коштує 8 гривень.

"Підвищення вартості проїзду на маршрутках і тролейбусах, на мою думку, передчасне. Тому що в нас маршрутки не настільки гарні та деякі тролейбуси ходять з інтервалом у 20 хвилин, це забагато. 6 гривень за тролейбус – це багато. 8 для маршруточок цих таких маленьких, перероблених, також я вважаю, що багато. Тим більше Херсон – місто таке невеличке, відстані між однією кінцевою зупинкою і другою також невеликі, тому я думаю, що наразі це забагато", - говорить херсонка Ольга Коваленко.

"Дуже дорого. 8 гривень за маршрутку", - каже херсонець Владислав

"Що стосується автобусних тарифів – єдиного по 8 гривень, він, хоча теж абсолютно ніяк не був обґрунтований з точки зору розрахунків. Графіки, формально це є, але нічого не змінилося, графіків не дотримуються і наявні в договорах, можливо, санкції проти порушників, не діють, тому що управління не має ані в штаті, ані в повноваженнях обов’язку примусити перевізника дотримуватися графіку", - сказав Молчанов.

Що відомо:

3 лютого виконком міської ради підтримав проєкт рішення, відповідно до якого нові тарифи на проїзд в громадському транспорті почали діяти з моменту опублікування, тобто з 7 лютого, а не з 1 липня, як передбачалося раніше.

27 січня 2022 року у Херсоні члени виконкому ухвалили рішення підвищити проїзд у маршрутних автобусах та тролейбусах. Рішення стосовно встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міських маршрутних автобусах набрало чинності з моменту його підписання. Ціна на проїзд у тролейбусах повинна була зрости з 1 липня 2022 року до 6 гривень.

18 серпня 2021 року виконком Херсонської міської ради проголосував за підвищення тарифів на перевезення громадським транспортом. Проїзд у тролейбусі коштуватиме 5 гривень, у маршрутках середньої та вищої категорії - 8, малогабаритні маршрутки перевозитимуть за старою ціною.

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