Засновниця фестивалю "Кураж" Альона Гудкова зустрілася з президентом Володимиром Зеленським через плани розмістити Президентський університет у павільйоні ВДНГ, де раніше проходив захід.

Як написала Гудкова в Instagram, президент захотів "особисто розібратися в ситуації", що склалася.

"Якщо я правильно зрозуміла, то керівництво проєкту найближчим часом вийде з прозорою та зрозумілою (я дуже сподіваюся) комунікацією зі своїх джерел і буде надалі відповідати на запитання від своєї особи", — зазначила вона.

За словами Гудкової, директору ВДНГ також буде передано суму, відповідну вартості ліфту для ВДНГ, який було куплено за кошти благодійників.

"Вартість ліфта, купленого з благодійних зборів нашого ком'юніті та його встановлення в павільйон 19 буде передано директору ВДНГ Євгенію Мушкіну, а він візьметься за передачу їх на благодійність", — повідомила Гудкова.

Вона зазначила, що наразі "чекатиме дій".

Що відомо

У Києві "Президентський університет" розмістять у павільйоні №19 Національного комплексу "Експоцентр України", де раніше проводили міський фестиваль "Кураж".

У травні 2021 року резидент Володимир Зеленський анонсував створення "Президентського університету" в Україні — закладу вищої освіти, який готуватиме "людей майбутнього", і підписав відповідний указ про його створення.

У червні 2021 року уряд ухвалив концепцію проєкту "президентського університету майбутнього".

У грудні 2021 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет і президент Національної академії наук України Анатолій Загородній підписали Меморандум щодо реалізації проєкту "Президентський університет”.

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