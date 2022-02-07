На Вінниччині шестикласниця врятувала хлопчика, що провалився під лід

На Вінниччині шестикласниця врятувала свого двоюрідного брата, четвертокласника, який провалився під лід на копанці. Сталося це п'ятого лютого у селі Тростянець, йдеться на сторінці Вороновицької ТГ у Facebook.

Хлопчик до родичів приїхав із Гнівані. Разом з іншими дітьми катався на гірці, а потім пішов на замерзлу копанку. Викопана водойма, розміром два на три метри, має глибину до трьох метрів. Там четвертокласник почав бити палицею лід. Крига трісла, і дитина пішла під воду. На той момент діти вже розійшлися, залишилася лише двоюрідна сестра — Ангеліна Соболь. Вона й почала рятувати брата.

Витягнути хлопчика з води у дівчини не вийшло, тож вона подала йому палицю. Другою рукою дістала мобільний телефон та подзвонила матері. Хвилин п'ять братик перебував у воді. Відтак почав втрачати силу та відпускати палицю. У цей момент на допомогу прибігли дорослі та витягнули хлопчика. Дитину оглянули медики.

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