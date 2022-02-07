З 7 лютого свою тисячу гривень за вакцинацію зможуть отримувати і підлітки з 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат у додатку "Дія". Як оформити ці гроші і на що їх можна буде витратити - дізнавалось Суспільне.

Маргариті Томашевській 16. Дівчина - вихованка спортивного коледжу. Професійно займається гандболом. Вакцинувалась у жовтні. Зробила це для себе і для спорту

"Тому що я не хочу хворіти. Якщо захворію, щоб було набагато легше, також без проблем можна їздити на змагання", - каже дівчина.

Є-тисячу дівчина оформлює і вже знає, куди її витратить.

"Хочу витратити на знання, на книги. Вже знайшла книжку, яку хочу, тому сьогодні її замовлю", - говорить студентка.

Фото: Аліна Олефір/Суспільне.Херсон

Крім спорту, кіно, театру та подорожей підлітки "ковідну тисячу" витратити можуть на шкільне приладдя, канцелярію та на освітні курси. Сплатити за пробне ЗНО Маргарита не встигла.

"Якщо б раніше, то було б круто - сплатила пробне ЗНО", - говорить Маргарита.

Поруч з Маргаритою тренується Валерія. Дівчина теж професійно займається гандболом. За три дні піде робити другу дозу.

"Для того, щоб не хворіти, щоб їздити на змагання і для себе", - каже Валерія Морозова.

Є-тисячу дівчина оформить. Плани на гроші має.

"Я хочу витрати тисячу на книги, а також у кінотеатр", - говорить дівчина.

Олександр Кручиненко – батько 12- річного Назара. Його син також зробив щеплення і має "зелений сертифікат". Скористатися програмою "єПідтримка", розказує чоловік, син не може, бо діє вона з 14 років. Втім, на ковідну тисячу і не розраховували. Головне - захистити себе.

"Розраховувати на 1000 гривень - це не було наше завдання, заради чого ми робили щеплення. Ми дуже багато подорожуємо і нам потрібне щеплення. Перш за все було завдання захистити родину від тяжкого перебігу хвороби. 1000 гривень - це не основне, заради чого ми вакцинувалися", - каже Олександр.

Не засмучується і Назар. Хлопець говорить, що навіть, не знає, куди б витратив тисячу.

"Я навіть не знаю, куди б я витратив 1000. Книжки я і мої друзі не читають. До спортзали я не ходжу. Сенс мені від тієї 1000, якщо я не можу її витратити", - говорить хлопець.

З жовтня вакцинуватися проти коронавірусу почали й діти, яким виповнилося 12 років. Отримати ж 1000 гривень можуть лише підлітки, яким є 14 років, розказує юристка безоплатної правової допомоги Олена Іпатенко.

"На сьогоднішній день отримання такої допомоги особами, молодшими за 14 років, не передбачено, як не передбачено і механізм отримання такої допомоги. З огляду на ті нормативно-правові акти, які у нас є, якщо дитині виповниться 14 років і вона вже була вакцинована, то вона зможе отримати цю допомогу, якщо отримає паспорт і ідентифікаційний код, і зареєструється в додатку "Дія", - каже юристка.

Оформлення виплати за вакцинацію проти COVID-19 для підлітків відбувається за тією ж схемою, як і в дорослих. Треба зареєструватися через програму "єПідтримка" у застосунку "Дія" та оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів.

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