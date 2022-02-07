У Запоріжжі частину витрат на опалення для мешканців малоповерхових будинків, де раніше не були встановлені лічильники тепла, компенсуватимуть з міського бюджету.

Про це 7 лютого повідомили на сайті Запорізької міськради.

На сесії міської ради планується затвердити рішення "Про затвердження програми соціального захисту населення міста Запоріжжя "Тепла оселя" на 2022 рік".

Цей документ регулюватиме порядок компенсації. Проєкт стосується мешканців, які отримують житлову субсидію та користуються пільгами на оплату послуг ЖКГ.

За інформацією посадовців, допомогу зможуть отримати близько 150 сімей. Для цього з бюджету міста планується спрямувати понад 2 мільйони гривень.

Що відомо

У Запоріжжі учасники робочої групи, у складі якої підприємці, працівники Концерну “Міські теплові мережі”, громадські діячі та посадовці підготували звернення до Верховної Ради щодо перегляду методики нарахувань за тепло.

підготували звернення до Верховної Ради щодо перегляду методики нарахувань за тепло. 26 січня на сесії запорізької міської ради депутати ухвалили рішення звернутися до Президента, Уряду та Верховної ради України з пропозицією переглянути положення “Методики №315” щодо розрахунків теплової енергії у приміщеннях та порядку нарахування оплати за тепло.

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