До бібліотеки госпіталю ветеранів війни в Ужгороді передали майже 200 книг

Майже 200 книг передали сьогодні до бібліотеки обласного госпіталю ветеранів війни в Ужгороді. Зробили це в межах проєкту "Книга захиснику", — розповіла координаторка Мар’яна Верхотурова. За її словами, пацієнти зможуть читати їх безкоштовно.

Учасник російсько-української війни Віталій зараз лікується в обласному госпіталі ветеранів в Ужгороді. Чоловік переглядає книги, які отримав медзаклад.

"Я побачив, що ці книжки українською мовою та сучасних авторів. Я вважаю, що розповсюдження книжок сучасних авторів українською мовою — це дуже патріотично. Адже ми не можемо сприяти патріотичному виховуванню тільки молоді, а й людей, які хочуть знати історію України. Людина, яка хоче щось для себе знайти, коли читає книжки, завжди щось знаходить", — розповів Віталій.

В обласному госпіталі ветеранів війни в Ужгороді на рік лікують близько тисячі людей, — розповідає директор закладу Василь Волошин. Каже: саме вони і зможуть безкоштовно користуватися працями.

"Наші захисники — атовці, афганці, прирівняні до них, — мають можливість прочитати ці книги, пізнати, що про них пишуть і, може, щось це їм буде допомагати. Я знаю дуже багато людей, які психологічно не можуть перенести цю ситуацію, коли вони повернулися додому з війни. Буде створена бібліотека, і вони зможуть самі взяти прочитати чи поставити на місце", — повідомив Василь Волошин.

ФОТО: Суспільне Закарпаття

Літературу для ветеранів передали в межах всеукраїнського проєкту "Книга захиснику", — каже координаторка Мар’яна Верхотурова. Його створили представники Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки.

"Книги насправді дуже різні: єдиним критерієм відбору для книг в нас була українська мова. Далі на розсуд учених – це і наукова література, і художня, і класика, і новітня, нова сучасна. Проєкт "Книга захиснику" — це можливість сказати дякую військовослужбовцям за щохвилинний мир та спокій у наших родинах. За можливість для молодих вчених показати, що не тільки родини, не тільки кордони є на захисті, а й молода українська наука", — каже координаторка проєкту.

Госпіталь в Ужгороді, за словами Мар’яни Верхотурової, другий в Україні після київського, куди передали книги. Далі поїдуть до військовослужбовців до Коломиї, Львова, Чернівців, Дніпра, також до Ірпеня, Одеси та Харкова.

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