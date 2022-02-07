Вакциновані від коронавірусу підлітки від 14 до 18 років з 7 лютого зможуть оформити собі електронну картку за програмою "ЄПідтримка" та отримати 1000 гривень. На Сумщині таких — близько півтори тисячі, розповіла регіональна координаторка з вакцинації Галина Хомета. У своєму наказі Кабмін розширив перелік, куди можна витратити гроші.

Першою дозою від коронавірусу три тижні тому вакцинувався 15-річний Артем Батраченко. Останні два роки займається стрільбою з лука і вакцинація є однією із обов’язкових умов участі у змаганнях, розповідає він.

"Для власного здоров’я ніяк не завадить. Гірше не буде із здоров’ям, а вакцинуватися, щоб брати участь у змаганнях, і ніяких питань там не було", — говорить він.

Другу дозу вакцини Артему необхідно зробити за тиждень. Тоді юнак зможе оформити електронну картку і отримати 1000 гривень. Вже підбирає спортивну залу, куди планує піти з друзями.

"Знаю, що також можна купити книжки. Це дуже непогано, але я планую піти до спортзалу", — сказав він.

Вакцинуватися до сумської міської дитячої поліклініки на вулиці Івана Сірка 7 лютого прийшов Євген Угольніков. Йому за два місяці виповниться 18 років, тож говорить щеплення стане необхідністю.

"Перше – це для здоров’я. Друге – щоб не було ніяких питань у провідників поїздів, у маршрутників та інших", — зазначив він.

З жовтня 2021 року у дитячій поліклініці вакцинували 215 підлітків з 12 років. За словами педіатра Оксани Фігурної, щеплюють їх тільки вакциною Пфайзер.

"Приходять діти різного віку. Це може бути і 15, 17, 18 років. Ті, хто будуть вступати до вищих навчальних закладів або виші рекомендують зробити щеплення — і батьки вже наразі просять. За дітей від 5 років запитують — коли буде вакцинація в Україні проводитись. У дітей може спостерігатися підвищення температури тіла до 38 градусів, не комфортні відчуття у місці ін’єкції на руці, в плечі. І все — скарг немає, і слабкість може бути буквально один день", — розповіла вона.

Загалом на Сумщині вакцинувалася 2091 дитина від 12 років.

"У додатку "Дія" вони з’являються зеленим сертифікатом, коли вже — дві дози. Така кількість у нас — 1587. Дітям важливо вакцинуватися саме через те, що теперішній різновид коронавірусу більше їх вражає", — розповіла регіональна координаторка з вакцинації Галина Хомета.

Кошти "єПідтримки" підлітки з 14 років можуть витратити на:

квитки у кіно, театр

книжки, канцтовари

освітні послуги

дитячі позашкільні гуртки

спортивні товари (ковзани, лижі, туристичне приладдя тощо)

абонемент до спортзали

квитки на потяги та літаки

Євген, який сьогодні зробив перше щеплення, говорить: про таку можливість не чув, та куди витратити гроші, знає.

"Спортзал, це — перше і друге — це книжки якісь", — зазначив він.

Що говорять експерти

Як розповів Суспільному керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баннік,"ковід"-допомога в проєкті "ЄПідтримка" поки доступна в мобільному додатку у смартфоні. Можливість отримати гроші на картку наразі опрацьовують.

“Розширено можливість для підлітків витратити ці гроші не тільки на книги, театри, музеї, залізничні квитки. Вони зможуть витратити освітні послуги — курси онлайн та офлайн, оплату вищих навчальних закладів. Процедура — однакова, як і для дорослих. Підлітки можуть самостійно відкрити рахунок. Це може бути самостійно в банку або онлайн. Згода батьків тут не потрібна, бо в 14 років настає неповна дієздатність і вони мають право відкривати такі рахунки, розпоряджатися грошима. Відкрито вже більше ніж 5 тисяч банківських рахунків "Є-підтримки" підлітками. Але скільки підлітків скористалися в перший день послугою, буде відомо завтра", — зазначив проєктний менеджер Мінцифри Павло Русев.

Що відомо