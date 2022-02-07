На Хмельниччині чоловік обікрав поштове відділення

Поліцейські встановили особу зловмисника, який обікрав поштове відділення у Ярмолинецькій громаді. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області

Подія сталася 3 лютого. Вранці поліцію повідомили про те, що в селі Косогірка Ярмолинецької тергромади невідома особа зірвала скобу навісного замка, проникла в приміщення місцевого поштового відділення та викрала продукти харчування й господарські товари. Серед викраденого — 8 пляшок олії, понад 30 банок консервів, 20 пачок макаронних виробів, понад 100 шоколадних батончиків, 20 упаковок цукру, а також пральний порошок та інші господарські товари. Зловмисника піймали у момент, коли той ніс частину викрадених продуктів для збуту знайомим.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. 46-річному чоловікові доведеться відповідати за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі дії тривають.