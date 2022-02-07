У горах Чернівецької області 8 лютого можливе сходження снігових лавин. Людям рекомендують утриматися від походів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах.

Синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку третього рівня через снігопади та хуртовини. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Що робити у разі сходження снігової лавини

рятувальники радять заховатися за скелю чи дерево, якщо чуєте шум снігової лавини, яка наближається. Потрібно лягти на землю, захистити руками голову, притиснути коліна до живота, орієнтуючи своє тіло за рухом лавини, та дихати через одяг.

Якщо вас захопила та зносить лавина:

виконуйте плавальні рухи та тримайтесь за можливості з краю лавини, де швидкість руху менша;

спробуйте створити простір навколо лиця і грудей у разі зупинки лавини — це допоможе вашому диханню;

не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини — сніг повністю поглинає звуки. Крик та рухи можуть знесилити вас, позбавити кисню та тепла;

не дозволяйте собі заснути — пам'ятайте, що вас шукають і можуть врятувати протягом деякого часу.

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