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На Львівщині щепили понад 9000 дітей. Хто зможе скористатися "тисячею за вакцинацію"
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На Львівщині щепили понад 9000 дітей. Хто зможе скористатися "тисячею за вакцинацію"

Наталія Карнаух Ірина Ферин
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На Львівщині щепили понад 9000 дітей. Хто зможе скористатися "тисячею за вакцинацію" Суспільне Львів

Від сьогодні, 7 лютого, підлітки від 14 до 18 років, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень. У Львівській області наразі до цієї категорії належать близько 2700 дітей. Як отримати грошову допомогу від держави та на що її можна буде витратити дізнавалося Суспільне.

Лук’яну Юрчику – 16 років. Він щепився першою дозою вакцини від коронавірусу. Після другої вакцинації хлопець зможе отримати 1000 гривень.

"Я все ж таки ходжу до репетиторів, також люблю ходити погуляти, тому я вакцинувався – я себе відчуваю так безпечніше. Я вже буду знати, що десь там, може, я і не підчеплю ту "корону". Навіть якщо би тисячі не було – я б теж пішов вакцинувався. Коли отримаю тисячу, напевно, із батьками підемо на кіно якесь або куплю собі якісь підручники", — каже Лук'ян Юрчик.

Лук'ян ЮрчикСуспільне Львів

Лук'ян Юрчик

Підлітки можуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на книжки, спорт, кіно, театри, подорожі, а також на освітні курси чи канцтовари.

"В першу чергу треба авторизуватися в "Дії". Для цього підліток повинен мати або ID-картку, або закордонний паспорт. Далі якщо він має 2 вакцини, їх можна автоматично підтягнути і ця особа має можливість отримати тисячу по програмі "Єпідтримка", — каже начальник обласного управління із цифрового розвитку Максим Столярчук.

Оформити картку, аби отримати гроші, можна у відділенні банку або онлайн. Як це зробити у мобільному додатку "ПриватБанку" – пояснює його речниця Докія Кузьменко.

"Для цього треба оновити додаток, зайти у вкладку "Гаманець", натиснути меню "Додати" та вибрати картку "Є-підтримка". Для зарахування допомоги достатньо перейти за посиланням у додаток "Дія" та подати заявку на виплату допомоги на картку "ПриватБанку". Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона ще не користується картками, то необхідно пройти ідентифікацію у будь-якому відділені банку".

Додаток "Дія"Суспільне Львів

Додаток "Дія"

За словами Максима Столярчука, на сьогодні, 7 лютого, у Львівській області є близько 2700 підлітків, які пройшли повний курс вакцинації та можуть скористатися грошовою допомогою. Загалом на Львівщині щепили понад 9 000 дітей від 12 років.

"Стратегія вакцинації проти коронавірусу на 2022 рік передбачає в першу чергу охопити 70% діток віком від 12 до 18 років вакциною від коронавірусу. Власне для цього контингенту дітей вакцинація від COVID-19 може бути навіть першою в житті, вже зняті обмеження для тих хто не вакцинований від інших хвороб, що не може вакцинуватися від коронавірусу", — каже головна санітарна лікарка Львівщини Наталія Іванченко.

Дітей вакцинують препаратом "Pfizer".

"Станом на зараз майже 200 дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, решта 90% лікуються вдома. Те, що коронавірус почав більше вражати дітей є величезною підставою для того, щоб вакцинувати їх", — додає Наталія Іванченко.

Що відомо

  • Станом на ранок 7 лютого у Львівській області підтвердили ще 2122 випадки захворювання на коронавірус. Минулої доби одужали 66 людей, ще 13 — померли.
  • На Львівщині погіршується епідситуація. За прогнозами медиків, пік захворюваності очікують в середині лютого.
  • З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
  • Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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