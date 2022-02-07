7 лютого у Запоріжжі на вулиці Козака Бабури власник автомобіля поранив ножем працівника міської комунальної служби, коли той обробляв дорогу протиожеледною сумішшю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

Близько десятої години ранку 49-річний працівник міського комунального підприємства посипав протиожеледною сумішшю проїзну частину. Вона потрапила на припаркований поруч автомобіль та забруднила його.

Власник автівки, чоловік 1993 року народження, дістав ніж та поранив комунальника. Постраждалого доставили до міської лікарні №9.

28-річному чоловіку повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання — позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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