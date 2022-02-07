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Понад 18 мільйонів планують витратити на ремонт школи на Закарпатті
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Понад 18 мільйонів планують витратити на ремонт школи на Закарпатті

Катерина Петруньо Олександр Бодня
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Понад 18 мільйонів планують витратити на ремонт школи на Закарпатті Закарпатська ОДА

18 млн 344 тис. грн планують витратити на капремонт Свободянської школи Берегівського району. Про це Суспільному телефоном повідомив начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА Роман Молдавчук. Навчальний заклад востаннє реконструювали у 1976 році.

За словами Романа Молдавчука, ремонтуватимуть школу на умовах співфінансування: 90% з бюджету, решту – 10% забезпечить Батівська громада.

Майже 18 мільйонів витратять на ремонт школи на ЗакарпаттіЗакарпатська ОДА
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"Запланована дата реалізації проєкту — 30 серпня 2023 року. Планується здійснити демонтаж, ремонт дахового перекриття, облаштування санвузлів для людей з інвалідністю, заміну дверей та вікон, заміну підлоги, внутрішнє оздоблення, ремонт сцени в актовому залі школи, облаштування вбудованих меблів, облаштування огорожі й сходів, зовнішнє оздоблення будівлі, у тому числі утеплення фасадів, ремонт системи водопостачання, ремонт каналізаційної системи, ремонт та облаштування електроосвітлення та електрообладнання, встановлення пожежної сигналізації, ремонт системи опалення. Перебудовувати будівлю не будуть", — повідомив начальник управління інформаційної діяльності Закарпатської ОДА.

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