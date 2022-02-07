Співробітники територіального управління ДБР Мелітополя повідомили про підозру чотирьом особам, серед яких двоє поліцейських, які, за версією слідства, збували великі партії наркотиків на території Запорізької області.

Про це 7 лютого повідомили на сайті Державного бюро розслідувань України.

Як повідомляють в ДБР, оперуповноважений одного з відділів Запорізького райуправління поліції разом із заступником начальника цього ж відділу поліції, своєю дружиною та знайомим організували масштабну схему зі збуту наркотичних засобів.

Слідчі ДБР встановили, що підозрювані спочатку виготовляли наркотики самостійно, купували сировину коноплі, висушували її, розфасовували та продавали наркозалежним. Пізніше почали брати наркотики з речових доказів, до яких мав доступ заступник начальника відділу поліції.

"Встановлено, що він підмінив 1 кг психотропної речовини PVP, що була вилучена в рамках кримінального провадження, на схожу суміш. Далі вони фасували наркотик на дози та збували своїм клієнтам", — зазначають у ДБР.

Наразі зафіксовано декілька фактів продажу наркотичних засобів на суму майже 100 тисяч гривень.

Членам організованої групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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