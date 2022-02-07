Вакцинація проти поліомієліту. Що необхідно знати миколаївцям

У Миколаєві з першого до сьомого лютого 52 дитини зробили щеплення. Це п'ять відсотків від загальної кількості дітей в місті, які підлягають вакцинації.

Про це в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповіла спеціалістка першої категорії управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Олена Шевченко.

У Миколаєві 1037 дітей, яким необхідно зробити щеплення проти поліомієліту. Із них 500, які не мають щеплення взагалі, і 537 дітей, яким потрібно ввести дві дози вакцини.

"За перший тиждень вакцинації 52 дитини з 1037 зробили щеплення. Зараз фіксуємо велику кількість хворих на грип та ГРВІ, це уповільнює темпи вакцинації, адже гостре захворювання — це протипоказ для введення будь-якої вакцини. Тому, на мою думку, не дуже вдалий період. На першому етапі вакцинації підлягають діти з шести місяців до шести років, які не мають взагалі або мають одне щеплення", — розповіла Олена Шевченко.

За словами Олени Шевченко, на другому етапі будуть щеплюватися абсолютно усі діти, незалежно від того чи є у них планові щеплення, чи ні. Таких дітей майже 21 тисяча по місту Миколаєву. Вони вакцинуватимуться крапельною вакциною.

"Вакцина буде завезена спеціально під цей етап щеплення. Вона має зберігатися при температурі мінус 20 градусів. Необхідні для цього морозильні установки у нас є", — сказала Олена Шевченко.

Для вироблення колективного імунітету необхідно вакцинувати 95-97 відсотків дітей з-поміж невакцинованих.

"Ліків проти цієї хвороби не існує, тому єдиний захист — вакцинація. Вона є обов’язковою, вона входить до Національного календаря щеплень. Діти від шести місяців до 14 років мають отримати загалом шість щеплень від поліомієліту, перші три – це вакцинальний комплекс, інші три – ревакцинальні у певний проміжок часу", — розповіла Олена Шевченко.

Відповідно до Національного календаря, дітей щеплюють від поліомієліту у два та чотири місяці від народження — інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) (ін’єкції); у шість та 18 місяців, а також у шість та 14 років — оральною поліомієлітною вакциною (ОПВ) (краплі).

Вакцинальна кампанія проти поліомієліту триватиме до червня 2022 року, проходитиме в декілька етапів.

"Перший етап — з 1 до 21 лютого, далі три тижні перерви. У березні стартує другий етап, також триватиме три тижні. З кінця квітня по травень третій етап. У червні буде так званий "підчищувальний" четвертий етап: вакцинуватимуться діти, які не отримали свої щеплення вчасно у ці три етапи", — розповіла Олена Шевченко.

Дати старту чергового етапу щеплення оголошуватимуть заздалегідь.

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