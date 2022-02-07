7 лютого російські окупанти тричі обстріли позиції українських військовослужбовців. Один військовий отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Окупанти стріляли зі стрілецької зброї поблизу Пісків та Південного.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", – повідомили у штабі.

Що відомо

6 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових не було.

5 лютого російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Пищевика. Один український військовий отримав поранення.

2 лютого близько 8:30 російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове", що на Донеччині. Окупанти з безпілотника скинули постріл ВОГ.

1 лютого російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

31 січня близько 11:30 російські окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї поблизу Світлодарська. У результаті обстрілу мирний житель отримав поранення.

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