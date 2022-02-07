Після мокрого снігу на Черкащині прогнозують погоду, як у березні

У ніч на 8 лютого на Черкащині пройдуть мокрий сніг та дощ. А з 9 лютого в області очікують потепління, розповів Суспільному начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами синоптика, на синоптичну ситуацію в області впливатиме циклон.

"Йтиме мокрий сніг та дощ. Температура повітря коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 тепла, тому на дорогах буде слизько", — сказав Віталій Постригань.

В другій половині дня 8 лютого опади припиняться, а денні температури коливатимуться близько нуля градусів, розповів він.

9 лютого в області очікують невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі 0-5º морозу, вдень 0-5º тепла. На дорогах та тротуарах вночі та вранці буде ожеледиця.

Зі слів Віталія Постриганя, надалі, до 13 лютого, буде переважно сухо, температура повітря підвищиться:

"Температурний фон відповідатиме початку березня. Денні максимуми сягатимуть 3-8 градусів тепла".

Вночі, за інформацією синоптика, слід очікувати невеликі морози.

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