У центрі первинної медико-санітарної допомоги "Центральний" на лікарняному станом на 7 лютого перебуває третина сімейних лікарів. Відтак, заступник міського голови Юрій Поліщук закликав рівнян не йти до медзакладу без нагальної потреби. Через стрімке зростання хворих на коронавірус, сімейним лікарям доводиться працювати понаднормово. Додаткове навантаження виникає і через те, що медики обслуговують пацієнтів колег, які захворіли.

За минулі два тижні в амбулаторії центру ПМСД "Центральний" зафіксували різкий ріст пацієнтів з COVID-19, каже завідувачка закладу Світлана Бойчук. Такого лікарка не пригадує за весь час пандемії.

"Пацієнтів дуже багато, хворіють не тільки пацієнти, а й лікарі. Наразі третина сімейних лікарів "Центрального" перебуває на лікарняному, більша частина з яких теж хворі на COVID", – зауважила Світлана Бойчук.

Фото: Суспільне Рівне Черги до сімейних лікарів у центрі ПМСД "Центральний"

Додаткове навантаження, з її слів, виникає через те, що лікарі обслуговують пацієнтів колег, які захворіли.

"Лікарі залишаються на другу зміну або беруть додому роботу, або сидять до 20:00, 21:00. Якщо на другу зміну прийшов на 12:00 годину, то сидять навіть до 22:00 години, з черговим закривають центр", – розповіла завідувачка амбулаторії центру.

Фото: Суспільне Рівне

Сімейна лікарка Оксана Махновська додає, що через таку ситуацію, лікарі не завжди встигають відповідати на телефонні дзвінки своїх пацієнтів.

"Якщо у вас є змога написати лікарю на вайбер або смс, тоді краще написати. Коли лікар буде мати можливість, обов'язково вам відпише, перетелефонує. Не ображайтеся, якщо лікар під час робочої зміни, коли йде потік пацієнтів, не в змозі відповісти вам в цю ж хвилину", – пояснила Оксана Махновська.

Пацієнти у черзі до лікаря, з якими поспілкувалися журналісти Суспільного, зауважили, що з розумінням сприймають ситуацію, в якій опинилися медики.

"Зараз червона зона, в кожного є свої проблеми й це нормально, якщо є черга. Справді, довго доводиться чекати, але що ж поробиш в такій ситуації", – зазначив рівнянин Іван Зень.

Рівнянка Юлія, щоб потрапити до лікаря, прочекала в черзі 40 хвилин.

"Багато хворих, велике навантаження на лікарів, багато хто з них теж на лікарняному так само. Нічого не вдієш, якщо потрібно до лікаря, то мусиш чекати", – зауважила Юлія.

З огляду на таку ситуацію, профільний заступник міського голови Рівного Юрій Поліщук радить не йти без нагальної потреби у медзаклад.

"Надзвичайно велике навантаження на первинку, просто шалене. Такого в нас ще не було за всю "ковідну історію", навіть у попередній максимум, восени, коли була дуже велика кількість пацієнтів, в тому числі важких”, – зазначив Юрій Поліщук.

Він уточнив, зо восени мали трохи більше ніж чотири тисяч пацієнтів в Рівному, зараз – 7,5 тисяч.

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