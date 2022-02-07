Запоріжанка Анастасія Горбацевич, яка у свої 4 роки встановила національний рекорд із трюком "вис на шиї", продовжує тренуватися та опановувати повітряну гімнастику. Про що мріє рекордсменка та як організований

Про це розповідає кореспондентка Суспільного Олена Лисенко, яка побувала в гостях у родини Горбацевич.

Мама Анастасії (вона ж тренерка), Вікторія Горбацевич керує цирковою студією, тож каже, що донька змалечку бувала на заняттях. Спочатку спостерігала, як тренуються та виступають старші діти, а з 2019 року і сама почала займатися.

Фото: Суспільне Запоріжжя Вікторія та Анастасія Горбацевич

"Тоді був локдаун і ми займалися з дітьми дистанційно. Вона спостерігала. Я її не залучала через маленький вік. Вона десь щось пробувала, я їй підказувала, щось виходило. Вона спостерігала і казала, що теж так хоче, сідала на шпагат", — розповідає Вікторія.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Після поновлення офлайн-занять із вихованцями, жінка почала час від часу приводити в групу і Настю, а вже цього року дівчинка почала відвідувати такі уроки повноцінно — займатися тричі на тиждень по дві години. Індивідуальні домашні тренування також продовжились.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Я побачила, що її тягне до кільця, вона пробує повторювати повітряні елементи. Кільце було завелике для її зросту, тому ми замовили спеціальне, щоб їй було зручно. Вдома займаємося, коли є настрій. Але довго не виходить, десь з пів годинки, потім вона починає відволікатись, треба змінити діяльність", — розповідає Вікторія.

Фото: Суспільне Запоріжжя Нагороди Анастасії Горбацевич

Так, спостерігаючи поступовий прогрес доньки, влітку 2021 року тренерка поставила із нею номер з кільцем. Коли дізналася, що настільки маленькі діти не виконують елемент "вис на шиї", Вікторія подала кандидатуру Насті на рекорд. І, як уже повідомляло Суспільне, дівчинка успішно його встановила.

Фото: Суспільне Запоріжжя Настя любить малювати, ліпити з пластиліну та збирати пазли

Наразі Настя продовжує відвідувати садочок, займатися в груповій студії та вдома. Вікторія планує дізнатися детальніше критерії потрапляння до Книги рекордів Гіннеса. І припускає, що рекорд доньки може бути зафіксований, як світовий. Але зауважує: цілей щодо нових рекордів перед дитиною не ставить.

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