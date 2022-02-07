У Рівному підприємці влаштували автопробіг. Що вимагали

Підприємці Рівного 7 лютого протестували проти обов'язкових касових апаратів та зростання тарифів на енергоносії. Про це повідомив кореспондент Суспільного. Вони організували автопробіг центральними вулицями обласного центру, який відбувся на підтримку загальноукраїнської акції "Підприємницький автопробіг". Свої пропозиції учасники передали керівництву обласної адміністрації.

Підприємці на понад трьох десятках автівок влаштували автопробіг у Рівному. Вони проїхали вулицями Макарова, Млинівською, Соборною, Міцкевича та Кавказькою.

Фінішував пробіг на майдані Просвіти, поблизу будівлі облдержадміністрації. Тут зібралося понад пів сотні підприємців. Один з учасників – Тарас Пилипчук. Чоловік торгує продуктами на ринку Дикого.

"Я за скасування прийнятих у 2019 році двох законів, які зобов'язують всіх підприємців на єдиному податку застосовувати касові апарати. Наймати бухгалтера, купувати касові апарати – це приблизно для одного підприємця буде обходитися в сто тисяч гривень в рік. Таке навантаження непідйомне", – каже підприємець.

Фото: Суспільне Рівне Підприємці під стінами облдержадміністрації

За словами координатора акції Мирослава Мельничука, на роботу підприємців негативно вплинуло зростання комунальних тарифів для комерції, карантинні обмеження та неврегульований, на його думку, механізм нарахування штрафів за порушення.

З ініціативною групою зустрівся заступник голови Рівненської ОДА Ігор Тимошенко. Він запропонував наступного тижня влаштувати зустріч з представниками контролюючих органів. Звернення підприємців обіцяв передати до столиці.

"Сьогодні з тих людей, які були на зустрічі, це є платники податків. Ми поважаємо, що вони створюють робочі місця і готові реагувати на такі питання, які їх найбільше турбують. Якщо йдеться про зміни до законодавства, ми, звичайно, будемо звертатися до органів, які приймають рішення – законодавчих, передусім", – пояснив Ігор Тимошенко.

Подібні акції сьогодні відбуваються у ще 22-х містах, розповів Мирослав Мельничук.

"Акція в регіонах – апріорі не може розв'язати наші питання. Питання, які ми називали, вирішують центральні органи влади. Ми сьогодні зверталися до обласних державних адміністрацій, до голови обласної державної адміністрації як до представника президента в Рівненській області, щоби він направив звернення і передав наші вимоги", – стверджує організатор.

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