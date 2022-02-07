На Дніпропетровщині судитимуть кримінального авторитета та його трьох спільників, яких підозрюють у поширенні злочинного впливу та вимаганні від підприємця неіснуючого боргу. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури області.

За повідомленням, так званий "смотрящий" встановлював та поширював злочинний вплив через довірених осіб на території Кривого Рогу та Криворізького району. Чоловік обкладав підприємців і фермерів, а також, осіб, які відбувають покарання у місцях несвободи даниною, задля власного матеріального забезпечення.

У жовтні 2020 року до підозрюваного звернулася громадянка з проханням за грошову винагороду стягнути з підприємця неіснуючий борг у розмірі 10 тисяч доларів.

Залучивши двох довірених осіб, "смотрящий" протягом тривалого часу вимагав у підприємця грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів для погашення "боргу" та поповнення "воровського общаку", погрожуючи застосуванням фізичного насильства. Під час чергової зустрічі підозрювані нанесли підприємцю декілька ударів ножем, спричинивши легкі тілесні ушкодження. Побоюючись за власне життя, чоловік передав частину коштів у розмірі 85 тисяч гривень.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів справи та авто правоохоронці вилучили: грошові кошти, банківські картки, зброю, мобільні телефони, чорнові записи тощо.

Обласна прокуратура Під час обшуків правоохоронці вилучили зброю

До суду направлено обвинувальний акт щодо за ч.1 ст. 255-1, ч.1 ст. 255-3, ч.2 ст. 189 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро