Касові апарти для ФОПів: думка луцьких підприємців, покупців та податківців

Зранку 7 лютого більше сотні підприємців влаштували акцію протесту біля облдержадміністрації та вимагали скасувати обов'язкове використання касових апаратів. Як розповіла суспільному співорганізаторка акції Тетяна Іовенко, більшість учасників акції – приватні підприємці з луцьких ринків.

Суспільно побувало на одному з ринків обласного центру, поспілкувалося з власниками торгових точок, покупцями та розпитало в податківців, як запровадження касових апаратів вплине на підприємців.

Що про нововведення кажуть підприємці

На ринку "Північний", що у Луцьку, попри акцію протесту триває торгівля.

Суспільне Волинь "Північний" ринок

Підприємиця Світлана торгує продовольством. Каже: вона належати до першої групи спрощеного оподаткування, яка передбачає дохід до одного мільйона на рік. "Ми ще не працюємо на касових апаратах, але ми проти касових апаратів. Тому що це вже треба брати на роботу бухгалтера до себе, це зайві витрати. Нам ще поки не треба, але хто їх знає, що вони зроблять", – каже жінка.

Підприємець Микола Білотіл розповів: належить до другої групи спрощеного оподаткування, що передбачає встановлення касового апарату для ведення бізнесу.

"Заплатити податки, заплатити за оренду місця і товар, який вони купують. Зараз іде навантаження на цих людей шалене, це треба наймати бухгалтера, щоб вів звітність, платити за це РРО – це великі витрати. Я думаю, багато людей закриється", – зазначив приватний підприємець.

Суспільне Волинь Акція протесту під ОДА

Як розповіла під час акції протесту голова громадської організації "Приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери" Тетяна Іовенко, ФОПи вимагають внести зміни в закон про обов'язкове використання касових апаратів. Своє звернення до органів центральної влади підприємці передали в ОДА.

Що кажуть покупці

На ринку Суспільне поспілкувалося з покупцями і розпитало, чи потрібен їм чек за покупку і як ставляться до запровадження обов'язкових касових апаратів.

Коментар податківців

Завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби в області Олена Нікотіна телефоном розповіла Суспільному, що фахівці служби рекомендують підприємцям встановлювати реєстратори розрахункових операцій. З її слів, таке обладнання усі підприємці мали б використовувати з 1-го січня.

"Ефективність застосування ми побачимо через певний проміжок часу, тому що ми не можемо сказати, чи виведуть з тіні ті доходи, які є в малого чи середнього бізнесу", – зазначила Олена Нікотіна. З її слів, до 1 квітня 2022 року буде діяти мораторій на проведення фактичних перевірок. Тобто, притягувати до відповідальності за відсутність касових апаратів підприємців поки не будуть.

Що відомо

7 лютого під стінами Волинської облдержадміністрації підприємці влаштували акцію протесту. Зі слів співорганізаторки, на акцію протесту зібралися майже 150 людей. В поліції ж нарахували орієнтовно сотню учасників.

З 2022 року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

25 січня під будівлею Верховної ради сталась сутичка між учасниками акції "SaveФОП" та правоохоронцями, Демонстранти прорвали огорожу навколо парламенту. Поліція застосувала сльозогінний газ.

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