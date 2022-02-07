Скільком учасникам АТО з Рівненщини шукають роботу

За перший місяць 2022 року в Рівненській області працевлаштували майже два десятки безробітних серед учасників АТО. Про це на брифінгу в ОДА повідомив перший заступник голови ОДА Сергій Подолін. Також він розповів скільки ексвійськовослужбовців перебуває на обліку у Службі зайнятості та якими послугами вони користуються.
За інформацією Сергія Подоліна, у січні 2022 року послугами обласної Служби зайнятості скористались 355 учасників АТО. З них статус безробітного має 351 людина.
"З цього числа право на отримання допомоги по безробіттю мають 325 осіб. За січень працевлаштували 17 з них. Профорієнтаційними послугами скористались 137 безробітних", – зазначив чиновник.
І уточнив, що ще п’ять безробітних проходили професійне навчання за направленням Служби зайнятості. У роботах тимчасового характеру брав участь один військовослужбовець.
Також Сергій Подолін додав, що станом на перше лютого в Службі зайнятості отримували послуги 309 людей. Ще 282 отримували допомогу по безробіттю.
Що відомо
- У 2021 році в області стартував проєкт "Соціальне менеджерство в громадах Рівненщини", метою якого є опіка ветеранами АТО/ООС та родинами загиблих. Станом на середину серпня 61 тергромада із 64 мала соціальних менеджерів, які допомагають з документацією, психологічною реабілітацією, оформленням прав на пільги, лікуванням тощо.
- У червні 2020-го у Рівному відкрили комунальний заклад "Ветеранський простір". Він має допомагати знаходити порозуміння між державними структурами та ветеранськими організаціями. Кінцева мета – вирішити проблему учасників війни на Донбасі: від земельних питань до започаткування власної справи.
- У липні 2019 року міська влада передала приміщення на вулиці Гур'єва обласній спілці учасників АТО. Там створили "Будинок ветеранів".
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