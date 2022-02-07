На Тернопільщині працівники ліцею плетуть маскувальну сітку на схід

10 працівників Струсівського обласного мистецького ліцею плетуть маскувальну сітку. Площа однієї сітки складає 25 метрів квадратних. Про це розповіла Суспільному директорка цього ліцею, керівниця національно-патріотичного клубу "Тризубець" Оксана Бурега.

За її словами, планують плести ще одну сітку військовослужбовцям.

"Дякуємо волонтерові Андрію Подольському за матеріали. Ще однією приємною несподіванкою став пакунок, який передала пані Станіслава Гречило для наших захисників, 10 упаковок кави і 10 пар шкарпеток. Передамо все разом із нашою маскувальною сіткою та дитячими роботами", – каже Оксана Бурега.

Школярі Струсівського обласного мистецького ліцею допомагають воїнам з 8 вересня 2014 року. За цей час передали близько 8 тисяч послань військовим – це листи, обереги, солодощі. Від початку року це буде 4 сітка, яку передають на схід.

Що відомо