Українські шеф-кухарі спільно з Міністерствами культури, зовнішніх справ та економіки проголосили Маніфест української кухні.

"Підписаний разом з українськими шеф-кухарями, МКІП, МЗС, Мінекономіки та ДАРТ маніфест сприятиме промоції у світі української кухні, пошуку нових формул давніх страв та розвитку вітчизняного гастротуризму", — написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Як відзначається, маніфест проголошено, щоб об'єднати зусилля зусилля держави та представників ресторанної сфери аби популяризувати українську етнічну кухню та формувати культуру української гастрономії.

"От взяти хоча б борщ – йому сотні років і рецептура його відрізняється в кожній області. Навіть від сім’ї до сім’ї страва може бути різною. Впевнений, результати підписання маніфесту сприятимуть посиленню української заявки на включення борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО", — зазначив Ткаченко.

Що відомо

Шеф-кухар Євген Клопотенко спільно з Київською міською радою оголосили відкритий конкурс серед професійних митців на створення та встановлення у столиці інноваційного артоб’єкта, присвяченого борщу.

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