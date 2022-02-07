Ожеледь та мокрий сніг: яку погоду прогнозують на Рівненщині до вихідних

На 8 лютого на Рівненщині прогнозують мокрий сніг та слабку ожеледь. Про це повідомили на сайті Рівненського обласного центру гідрометеорології. До вихідних опадів не очікують, а денні показники температури піднімуться до 8º тепла.

У вівторок, 8 лютого, в області буде хмарно з проясненнями. Вночі температура коливатиметься від 4º морозу до 1º тепла, вдень – від 2 морозу до 3º тепла, розповів начальник обласного центру гідрометеорології Богдан Масовець.

"У вівторок часом спостерігатимуться невеликі опади, переважно – у вигляді мокрого снігу. Також буде слабка ожеледь, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах – ожеледиця. Вітер буде північно-західний, 7-12 метрів на секунду й пориви – 15-20 метрів на секунду", – коментує Богдан Масовець.

На середу, 9 лютого, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом можливий невеликий мокрий сніг й дощ. На окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер буде північно-західний, силою 7-12 метрів на секунду, місцями пориви – 15-20 метрів на секунду. Температура вночі коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла, вдень – 1-6º тепла.

10 лютого очікують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. На окремих ділянках доріг – ожеледиця. Вітер – північно-західний, силою 7-12 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 1º морозу до 4° тепла, вдень – 3-8º тепла.

У п'ятницю, 11 лютого у центрі гідрометеорології прогнозують погоду без істотних опадів. Температура вночі – від 2º до 3º тепла, вдень – 1-6° тепла.

Що відомо

На Алясці зафіксували нові температурні рекорди.

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram