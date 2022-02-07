Національна поліція разом з київською прокуратурою 7 лютого влаштувала обшуки у "Київводоканалі" у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах.

За даними Київської прокуратури, упродовж 2018-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування тощо.

"При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ "Київводоканал" в особливо великих розмірах", — зазначили у пресслужбі відомства.

Наразі обшуки відбуваються "з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень".

Що відомо

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями Київської міської держадміністрації та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів столиці.

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