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Поліція влаштувала обшуки у "Київводоканалі" через можливі махінації на закупівлі обладнання
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Поліція влаштувала обшуки у "Київводоканалі" через можливі махінації на закупівлі обладнання

Олександра Комісарова
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Поліція влаштувала обшуки у "Київводоканалі" через можливі махінації на закупівлі обладнання Фото: пресслужба Київської прокуратури

Національна поліція разом з київською прокуратурою 7 лютого влаштувала обшуки у "Київводоканалі" у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах.

За даними Київської прокуратури, упродовж 2018-2020 років між ПрАТ "Київводоканал" та суб’єктом господарювання було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування тощо.

"При цьому вказане підрядне підприємство відобразило у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операцій з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього, що дозволило заволодіти коштами ПрАТ "Київводоканал" в особливо великих розмірах", — зазначили у пресслужбі відомства.

Наразі обшуки відбуваються "з метою встановлення фактичного місцезнаходження обладнання для водопостачання та комплектуючих до нього, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень".

Що відомо

  • Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями Київської міської держадміністрації та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об’єктів столиці.

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