Центр масової вакцинації у Хмельницькому змінює графік роботи

Центр масової вакцинації у Хмельницькому, що на вулиці Володимирська, 92, змінює графік роботи. Про це повідомляє пресслужба Хмельницької міської ради на офіційному сайті.

Зазначається, що з понеділка по п'ятницю щеплення від коронавірусу можна зробити у дві зміни: з 9:00 до13:00 та з 16:00 до19:00. У вихідні дні -суботу та неділю, охочих зробити щеплення чекатимуть з 9:00 до 15:30.

Що відомо