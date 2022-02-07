Жителя Херсонщини підозрюють у підробленні COVID-сертифікатів

На Херсонщині жителя Генічеського району підозрюють у підробленні та збуті COVID-сертифікатів.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

Група людей за попередньою змовою налагодила схему підробки та продажу довідок про результати дослідження на коронавірус громадянам, які мали намір виїхати до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. За даними слідства, ціна довідок була від 500 гривень до 1 500 гривень.

Жителя Херсонщини підозрюють у тому, що він на принтері друкував фіктивні довідки та збував їх охочим.

Що відомо

25 січня 2022 року правоохоронці повідомили про підозру у підробці COVID-сертифікату жителю Донецької області, який, за даними слідства, був одним з фігурантів цієї справи.

Читайте також

Підроблений COVID-сертифікат. Яка відповідальність за їх виготовлення та використання

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber