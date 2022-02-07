Матч з баскетболу у Хмельницькому: які результати

У вихідні, 5 і 6 лютого, у Хмельницькому відбулися матчі першого етапу чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд Першої ліги сезону 2021/2022 років. Про це інформує пресслужба Хмельницької міської ради.

Баскетбольна команда "Хмельницька Політехніка" зіграла дві гри проти команди з Івано-Франківська КФВ "ГОВЕРЛА". У першій грі команда хмельничани програли з рахунком 53:83, в другій грі також поступилася з рахунком 64:73.

Також у вихідні відбулись матчі Вищої ліги серед чоловічих команд. БК "Хмельницька Політехніка" здобула дві перемоги над командою "ГОВЕРЛА" з міста Івано-Франківськ.

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