У місті Дубно 7 лютого розпочали ремонт залізничного переїзду, де сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки й потяга. Про старт робіт повідомили в Дубенській райдержадміністрації. І попередили про можливі затори та альтернативний об'їзд автотранспорту.

Про початок ремонту на залізничному переїзді повідомили на сторінці Дубенської райдержадміністрації у Facebook.

"У зв’язку з необхідністю усунення наслідків дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася 3 лютого на переїзді, можливі тимчасові незручності у пропуску автотранспорту під час виконання ремонтних робіт на даному переїзді", – йдеться у дописі.

Представниця РДА Наталія Панасюк Суспільному зазначила, що про ремонт їх повідомили листом з Бродівської дистанції колії Львівської залізниці.

"Відбуватимуться планові роботи з поточного утримання і, власне, рух через переїзд не перекриватиметься, а лише обмежуватиметься. Тобто здійснюватиметься почергово однією та другою смугами. Ці роботи були заплановані", – пояснив Суспільному речник “Львівської залізниці” Андрій Везденко.

Фото: Суспільне Рівне Такий вигляд залізничний переїзд у Дубні мав 3 лютого, після ДТП

Про зміни у розкладі потягів “Львівської залізниця” не попереджала. Зі слів Андрія Везденка, залізничний переїзд ремонтуватимуть до 17:00 11 лютого. Доти водіям пропонують альтернативний об’їзд транспорту через інші два переїзди у Дубні.

Що сталося на переїзді

Дорожньо-транспортна пригода між поїздом "Київ – Івано-Франківськ" та вантажівкою сталася близько першої ночі 3 лютого.

Фото: ДСНС

Внаслідок зіткнення 28-річний машиніст локомотива, житель Київської області, отримав травми різного ступеня та у важкому стані госпіталізований в Дубенську лікарню.

На сайті Укрзалізниці розмістили інформацію про те, що водій вантажівки проігнорував звукову сигналізацію, оминув шлагбауми та виїхав на залізничний переїзд, до якого наближався пасажирських поїзд. Машиніст застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося.

Читайте нас у Telegram: екстрені новини та щоденні підсумки

Підписуйтесь на рівненське Суспільне у Viber

Долучайтесь до нас в Instagram