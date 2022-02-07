У Хмельницькому представники бізнесу зібралися на акцію протесту

Всеукраїнська акція підприємців на підтримку законопроектів, які стосуються мікробізнесу, розпочалася у Хмельницькому на Майдані Незалежності. Про це розповідає кореспондентка Суспільного Діана Колесник, яка перебуває на місці події. За її словами, на акцію зібралося близько сотні людей.

Співзасновниця громадської організації "Мікробізнес Хмельниччини" Тетяна Слащук розповіла: така акція пройде у всіх обласних центрах України, підприємці вимагатимуть від депутатів Верховної ради України зареєструвати проєкт закону України, який стосуватиметься зменшення тиску на мікробізнес.

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