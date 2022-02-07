Роботи з реконструкції греблі Дніпровської гідроелектростанції у Запоріжжі мають розпочати у травні-червні 2022 року, після того, як будуть отримані висновки необхідних державних експертиз.

Про це 7 лютого повідомили у пресслужбі Укргідроенерго.

Раніше автори проєкту озвучували терміни у 2-2,5 роки на погоджувальні роботи до початку реконструкції.

Наразі на ДніпроГЕСі, задля забезпечення проєктування та експлуатації інженерних споруд, проводять геологічні дослідження ґрунту у місцях. Повномасштабна реконструкція розпочнеться після закінчення будівництва мостів через Дніпро. Тоді рух через греблю повністю перекриють.

Як раніше повідомляло Суспільне, у листопаді 2021 року у Запоріжжі затвердили проєкт реконструкції Дніпровської ГЕС. За проєктом, автопереїзд через греблю зроблять дворівневим, з пішохідними та велодоріжками.

Також планується проведення робіт зі зміцнення опор ДніпроГЕСу, що має значно подовжити термін експлуатації споруди.

Що відомо

Востаннє ДніпроГЕС ремонтували у 2019 році, тоді на греблі повністю замінили асфальтне покриття. Роботи тривали з серпня до листопада.

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