Китайська тенісистка Пенг Шуай стверджує, що її попереднє повідомлення у соцмережах про примус її до сексуальних стосунків з колишнім лідером китайської комуністичної партії було неправильно інтерпретоване. Цю заяву вона зробила в інтерв’ю за посередництва представника китайського Олімпійського комітету.

Історію Пенг Шуай розповідає BBC.

Напередодні проведення інтерв’ю французьке видання L`Equipe повинно було подати список запитань. Тенісистка відповідала на запитання китайською мовою, її відповіді перекладалися представником китайського Олімпійського комітету. Інтерв'ю відбулося після того, як тенісистка зникла з публічного простору. Багато хто почав переживати за її безпеку.

Згідно з перекладом, Пенг Шуай розповіла, що живе звичним життям і що з нею все добре. Вона також заявила, що ніколи не стверджувала, що була жертвою сексуального насильства.

Раніше, 2 листопада Пенг Шуай опублікувала повідомлення у китайській соціальній мережі Weibo. У тому повідомленні вона звинуватила колишнього китайського віцепрем'єр Чжана Гаолі у примушуванні її до сексуальних відносин. У повідомленні також містилися деталі її стосунків з китайським політиком.

Повідомлення Пенг Шуай отримало широкий розголос. Менш ніж за годину після публікації його видалили. У подальшому Пенг Шуай заперечувала свої звинувачення на адресу Чжана Гаолі.

"Цей пост викликав велике непорозуміння у зовнішньому світі. Я сподіваюся, що зміст цього повідомлення більше не буде перекручуватися. Я також сподіваюся, що ми не додамо ще більше хайпу цій історії", — заявила тенісистка.

Вона також заявила, що повідомлення видалила саме вона з власного бажання, але не пояснила, що саме у повідомленні було неправильно інтерпретовано.

Під час інтерв’ю тенісистка заявила, що з огляду на її вік (36 років) та історію травм, вона навряд повернеться до професійного спорту.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) закликала до розслідування цього інциденту та скасувала всі заходи за своєї участі під час зимової Олімпіади в Пекіні.

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