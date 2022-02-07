Китайська тенісистка Пенг Шуай стверджує, що її попереднє повідомлення у соцмережах про примус її до сексуальних стосунків з колишнім лідером китайської комуністичної партії було неправильно інтерпретоване. Цю заяву вона зробила в інтерв’ю за посередництва представника китайського Олімпійського комітету.
Історію Пенг Шуай розповідає BBC.
Напередодні проведення інтерв’ю французьке видання L`Equipe повинно було подати список запитань. Тенісистка відповідала на запитання китайською мовою, її відповіді перекладалися представником китайського Олімпійського комітету. Інтерв'ю відбулося після того, як тенісистка зникла з публічного простору. Багато хто почав переживати за її безпеку.
Згідно з перекладом, Пенг Шуай розповіла, що живе звичним життям і що з нею все добре. Вона також заявила, що ніколи не стверджувала, що була жертвою сексуального насильства.
Раніше, 2 листопада Пенг Шуай опублікувала повідомлення у китайській соціальній мережі Weibo. У тому повідомленні вона звинуватила колишнього китайського віцепрем'єр Чжана Гаолі у примушуванні її до сексуальних відносин. У повідомленні також містилися деталі її стосунків з китайським політиком.
Повідомлення Пенг Шуай отримало широкий розголос. Менш ніж за годину після публікації його видалили. У подальшому Пенг Шуай заперечувала свої звинувачення на адресу Чжана Гаолі.
"Цей пост викликав велике непорозуміння у зовнішньому світі. Я сподіваюся, що зміст цього повідомлення більше не буде перекручуватися. Я також сподіваюся, що ми не додамо ще більше хайпу цій історії", — заявила тенісистка.
Вона також заявила, що повідомлення видалила саме вона з власного бажання, але не пояснила, що саме у повідомленні було неправильно інтерпретовано.
Під час інтерв’ю тенісистка заявила, що з огляду на її вік (36 років) та історію травм, вона навряд повернеться до професійного спорту.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) закликала до розслідування цього інциденту та скасувала всі заходи за своєї участі під час зимової Олімпіади в Пекіні.
Що відомо
- Владу Китаю неодноразово звинувачували у порушеннях прав людини на території КНР. Через порушення прав людини в Китаї США та ЄС запроваджують санкції проти китайських посадових осіб.
- 6 грудня 2021-го року стало відомо, що США вирішили не направляти офіційних і дипломатичних представників на зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні через порушення прав людини в Китаї. Водночас спортсменам дозволять брати участь у змаганнях.
- Китай засудив запланований США дипломатичний бойкот Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні і пригрозив вжити зустрічні заходи.
- 8 грудня прем’єр-міністр Австралії заявив, що австралійські дипломати та високопосадовці не відвідуватимуть Китай під час зимової Олімпіади у Пекіні у 2022 році.
- Про бойкот зимової Олімпіади в Пекіні 8 грудня заявив прем'єр-міністр Британії Боріс Джонсон
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